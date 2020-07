Programa de esterilização nos EUA buscava reduzir população negra, dizem pesquisadores

Durante grande parte do século passado, o estado da Carolina do Norte esterilizou milhares de pessoas com a intenção explícita de impedir que os negros se reproduzissem, de acordo com um estudo divulgado em um momento em que os Estados Unidos enfrentam seu racismo estrutural.

O estudo conclui que um programa que esterilizou negros pobres na Carolina do Norte, no sudeste do país, pode ser classificado como “genocídio”.

A pesquisa, publicada esta semana na American Review Of Political Economy, descobriu que a probabilidade de esterilização eugênica sendo realizada em países com as populações negras mais pobres era maior.

A eugenia, que busca o suposto aprimoramento das espécies, é uma forma de criação seletiva.

“Isso sugere que, no caso dos negros, as esterilizações eugênicas foram autorizadas e administradas com o objetivo de reduzir seu número na população futura – nada além de genocídio”, escrevem os três autores do estudo.

A Organização das Nações Unidas descreve como genocídio, entre outras coisas, “impor medidas para impedir o nascimento de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”.

O programa funcionou de 1929 a 1974 e esterilizou cerca de 7.600 homens e mulheres, segundo a fundação Justice for Victims of Sterilization.

No entanto, os pesquisadores analisaram relatórios do Conselho de Eugenia da Carolina do Norte por apenas uma década, de 1958 a 1968, período em que foram realizadas 2.100 esterilizações.

Eles descobriram que a taxa de esterilização naqueles anos era muito maior nos municípios com o maior número de residentes negros desempregados.

Esse padrão não foi repetido em outros grupos populacionais, mesmo que eles vivessem nas mesmas condições, “sugerindo que o programa eugênico considerava apenas a população negra inferior”, indica o comunicado.

A pesquisa foi conduzida por William Darity, professor de políticas públicas e estudos afro-americanos na Universidade de Duke; Rhonda Sharpe, fundadora e presidente do Instituto de Ciência, Equidade e Raça da Mulher; e Gregory N. Price, economista da Universidade de Nova Orleans e principal autor do estudo.

Em 2014, os legisladores da Carolina do Norte destinaram US$ 10 milhões para reparar as vítimas.

A publicação deste trabalho coincide com um momento de agitação social devido ao racismo nos Estados Unidos, que ainda carrega as consequências de seu passado escravocrata.

A morte de George Floyd, um cidadão negro morto por policiais brancos em 25 de maio em Minneapolis, desencadeou uma onda de protestos contra o racismo e a brutalidade policial invisíveis em décadas nos Estados Unidos.

Fonte: AFP