Hospital de Campanha do Dundo transferido

O Hospital de Campanha do Dundo, Lunda Norte, com 200 camas para internamento e tratamento de pacientes com Covid-19, será transferido para outro local, com melhores condições de saneamento e de fácil acesso a água potável e energia eléctrica.

A informação foi avançada hoje, quinta-feira, no Dundo, pelo secretário de Estado para a Gestão hospitalar, Leonardo Inocêncio, no final da visita de trabalho de algumas horas à província da Lunda Norte, que visou constatar o grau de implementação da referida unidade sanitária.

Esclareceu que o local onde está actualmente montado o Hospital de Campanha não oferece condições de saneamento, dificulta o acesso aos serviços essenciais como água, energia eléctrica, acrescentando que devido ao fluxo laminar e os ares condicionados instalados a poeira dificultaria o atendimento dos pacientes internados.

Conforme o responsável, o novo local possui um terreno com betão armado, via de acesso em melhores condições, bem como facilita o canal de ligação de água potável e de energia eléctrica.

Serão instaladas 27 naves para tratar pacientes com patologias leves, assintomáticos e cuidados intensivos, para logística, laboratório e área de Raio X, balneários, sala dos médicos e área administrativa.

Leonardo Inocêncio adiantou que serão, igualmente, instalados dois geradores de 330 kva cada, para servirem de fontes alternativas de fornecimento de energia eléctrica.

Por seu turno, o vice-governador para os serviços técnicos e infra-estruturas, Lino dos Santos, assegurou que o governo local vai trabalhar para que dentro de 20 dias sejam transferidos os equipamentos para a montagem da unidade no novo local escolhido.

Informou que a limpeza do local e o serviço de instalação de água e energia eléctrica começam a ser executados ainda esta semana, acção que contará com o envolvimento de agentes dos órgãos de defesa e segurança local.