Franco Mufinda rende homenagem ao primeiro profissional de saúde vítima da covid-19

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, iniciou hoje o habitual boletim epidemiológico, com um minuto de silêncio em homenagem ao primeiro profissional de saúde vítima de covid-19, o médico Severino Abel e também o segundo comandante dos Serviços de Bombeiros para Proteção Civil, José Horácio da Silva.

O governante classificou as duas figuras como “dois combatentes incansáveis” contra a covid-19.

O Comissário José Horácio da Silva faleceu esta terça-feira, por volta das 15:00 no hospital militar. Quanto a data do passamento físico do médico Severino Abel nada foi divulgado.

Os dois fazem parte dos 33 óbitos contabilizados atualmente.