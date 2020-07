Cunene com 2 casos positivos importados de Luanda

A província do Cunene entrou, na quarta-feira, 22, no quadro estatístico nacional com o registo de dois casos positivos importados da capital angolana (Luanda) anunciados pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Para além de Luanda, só às províncias do Cuanza Norte e de Cabinda faziam parte, até esta quarta-feira, da estatística com 17 e dois casos positivos, respectivamente.

Falando na conferência de imprensa de actualização dos dados da Covid-19, Sílvia Lutucuta reforçou o apelo para o cumprimento das medidas preventivas (uso obrigatório das máscaras, lavagem das mãos com álcool e gel, evitar abraços, aperto de mão e beijos).

O país contabiliza, até ao momento, 812 casos positivos, 33 óbitos e 226 recuperados.

Fonte: Angop