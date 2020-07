África do Sul fecha escolas novamente por coronavírus

As escolas públicas da África do Sul serão fechadas novamente por um mês, a partir de 27 de julho, devido a surtos da epidemia de COVID-19, disse o presidente Cyril Ramaphosa nesta quinta-feira.

“O gabinete (de ministros) decidiu hoje que todas as escolas públicas farão uma pausa nas próximas quatro semanas”, anunciou Ramaphosa em discurso à nação, no qual explicou que o ano acadêmico (janeiro de 2020 a dezembro de 2020) será estendido além de 2020.

“A África ocupa o quinto lugar no mundo no número de casos confirmados e é o lar de mais da metade de todas as infecções na África. A tempestade de coronavírus realmente chegou”, afirmou.

“Hoje, o número total de casos confirmados é de 408.052” na África do Sul, incluindo “mais de 6.000 mortes”, disse.

“Devemos fazer tudo o que pudermos para minimizar” a disseminação da doença, acrescentou, para justificar o novo fechamento das escolas públicas.

As autoridades do país impuseram um confinamento rigoroso no final de março, que desde então foi relaxado para evitar o colapso da economia da principal potência industrial do continente.

Nas escolas públicas, vários níveis, incluindo o último ano do ensino médio, retomaram progressivamente as aulas desde o final de junho.

