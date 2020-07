Picadas de escorpiões matam 12 pessoas em 562 casos registados em Benguela

Doze pessoas morreram por picadas de escorpiões, num total de 562 casos, registados no primeiro semestre deste ano, no município de Baía Farta, província de Benguela, informaram as autoridades sanitárias locais.

Segundo o diretor municipal da Saúde local, Artur Domingos, a falta de saneamento básico nas comunidades é um dos motivos de tantos ataques de escorpiões.

O responsável considerou expressivo o número de mortes por picadas deste animal, “porque muita gente acredita em crendices”, preferindo recorrer a tratamentos tradicionais ao invés de ir ao hospital para assistência médica.

Fonte: Lusa