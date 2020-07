Ministro da Defesa empossa novos oficiais generais das FAA

O ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, promoveu e empossou nesta terça-feira, em Luanda, 13 novos oficiais generais e superiores das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O acto que decorreu no âmbito da rotatividade no que tange a renovação de mandatos e conferir maior dinamismo nos “modus operandi” daquela instituição castrense, foi promovido ao grau militar de general um tenente-general, ao grau militar de tenente-general cinco brigadeiros e ao grau militar de brigadeiro sete coronéis.

Dentre os promovidos, foram empossado dez novos oficiais generais a cargos de chefias a nível das direcções pertencentes ao Exército.

Em breves palavras já no encerramento do acto, o ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria referiu que o ramo do Exército está totalmente renovado, depois de ter recebido um novo comandante em Maio último, e agora o 2º comandante e um Chefe do Estado Maior.

“Este é um acto que visa reconhecer o trabalho e o esforço de um grupo de oficiais, cuja qualidades pessoais, competência profissional e empenho durante as suas longas carreiras ao serviço da nação, já mais foram postas em causa”, referiu.

João Ernesto dos Santos recomendou aos recém-promovidos e empossados, a prosseguirem com dedicação e empenho no processo de reestruturação, como também o redimensionamento do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria e das Forças Armadas Angolanas, tendo em conta a actual situação económica e social, bem como a necessidade da defesa do país e o cumprimento dos compromissos regionais e internacionais.

Fonte: Angop