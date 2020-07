Lobito recebe 1,2 mil milhões kwanzas para obras prioritárias

O governador da província de Benguela, Rui Falcão Pinto de Andrade, informou hoje, quarta-feira, que o município do Lobito recebeu mil e 230 milhões de Kwanzas para execução de obras prioritárias, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios.

Na sua intervenção, durante a apresentação dos sete projectos aprovados e validados para a circunscrição pelo ministério das Finanças, Rui Falcão apontou os sectores da Educação e Saúde, bem como as infra-estruturas técnicas e segurança pública, como prioritários.

Neste âmbito, o governador anunciou a execução de programas estruturantes que, a seu ver, devem ser resolvidos nos próximos tempos.

A título de exemplo, no sector das infra-estruturas, está em carteira a construção de uma central eléctrica fotovoltáica, com 125 megawatts, na zona alta da cidade, para contribuir para o desenvolvimento da indústria no município.

Fez questão de lembrar sobre o estado obsoleto tanto da rede eléctrica como de água, que precisam de outro nível de investimentos para melhorar a qualidade de vida das populações.

“São custos avultados, mas estamos a desenvolver acções técnicas necessárias para rapidamente ver melhoradas essas redes técnicas”, sublinhou o governante.

Por outro lado, a componente do Porto Comercial do Lobito implica a circulação de meios pesados nas avenidas principais da cidade. Assim, no âmbito do PIIM, disse que o Governo Provincial está a conciliar recursos do Ministério da Construção e Obras Públicas, no sentido de resolver definitivamente o problema das estradas no interior do município.

O troço do “Africano”, na Estrada Nacional 100, que dá para saída norte da cidade, está na lista de prioridades, segundo Rui Falcão, acrescentando que já não se pode continuar a fazer trabalhos paliativos.

No âmbito do PIIM, o município do Lobito vai ganhar uma nova esquadra policial, no bairro da Bela Vista, zona alta da cidade, a ampliação da rede de distribuição de água na parte alta da cidade, a reabilitação dos dissipadores e desassoreamento das valas de macro drenagem, reabilitação das principais vias urbanas (Salvador Correia e Sá da Bandeira), conclusão de uma escola de 24 salas de aulas no bairro 27 de Março e melhoria na limpeza e saneamento.

A cidade do Lobito, um dos dez municípios da província de Benguela, limita-se a norte com o Kwanza Sul, a este com o Bocoio, a sul com a Catumbela e a oeste com o Oceano Atlântico.

