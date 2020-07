Humanos viviam na América do Norte há mais de 30.000 anos, diz estudo

Utensílios encontrados em uma caverna no norte do México evidenciam que os humanos viviam na América do Norte há mais de 30.000 anos, ou seja, 15.000 anos antes do que se pensava – de acordo com pesquisas arqueológicas publicadas nesta quarta-feira (22).

As amostras encontradas, entre elas 1.900 ferramentas de pedra entalhada, evidenciam uma ocupação humana na caverna de Chiquihuite, no norte do México, com 33.000 anos e que durou 20.000 anos, destacam dois estudos publicados na revista Nature.

“Nossas pesquisas fornecem novas provas sobre a antiguidade da presença de humanos nas Américas”, declarou à AFP o arqueólogo Ciprian Ardelen, autor de um dos estudos.

Os utensílios mais antigos encontrados nesta caverna, localizada na altitude, foram datados com carbono 14 em um período de entre 33.000 e 31.000 anos antes da era cristã. “Não são muitos, mas estão lá”, comentou esse pesquisador da Universidade Autônoma de Zacatecas.

Embora nenhum osso ou DNA tenha sido encontrado no local, “é provável que os humanos o tenham usado de forma relativamente constante, talvez em episódios sazonais recorrentes que fazem parte de períodos migratórios maiores”, conclui o estudo.

A história de como e quando o Homo Sapiens chegou às Américas –a última grande massa de terra povoada pela espécie humana– é frequentemente objeto de debate entre os especialistas.

Fonte: AFP