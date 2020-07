Cerca de seiscentas empresas constituídas online

Cerca de seiscentas empresas foram constituídas de Março até a presente data, por via da plataforma do portal dos Serviços Públicos Electrónico (SEPE), informou hoje, terça-feira, em Luanda, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem.

O ministro, que falava no final de uma visita no Instituto de Fomento da Sociedade da Informação (INFOSI), destacou a necessidade de se continuar a imprimir um esforço para garantir que cada vez mais serviços possam ser realizados via online.

O ministro deu ainda a conhecer que, pela mesma via, foram igualmente feitos cerca de 50 mil download em manuais escolares do ensino primário.

“Temos que continuar a melhorar esses serviços para criação de outras alternativas de ponto de vista tecnológico, de modo a apoiar o sector da educação”, disse.

Em relação a comunicação social, fez saber que esta em estudo um mecanismo no sentido de se reduzir o custo relacionado com o acesso as comunicações das empresas, de modo a se evitar despedimentos.

Disse que as referidas acções são muito concretas e que algumas delas não dependem exclusivamente do sector da MTTICS, mas envolvem outros departamentos, ministérios, com os quais têm trabalhado.

“Estamos a estudar este mecanismo e ver em que medida pode beneficiar no impacto/custo que as empresas, hoje, têm com esse serviço”, realçou Manuel Homem.

Fonte: Angop