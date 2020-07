BNA lança aplicativo móvel Kwanza 2020

O Banco Nacional de Angola (BNA) disponibilizou, nesta terça-feira, a aplicação móvel oficial ?Kwanza 2020?, em smartphones e tablets, sem qualquer custo para o utilizador, para apresentar as notas de Kwanza da nova Série 2020.

De acordo com uma nota do Banco Central a que Angop teve acesso, os utilizadores da App “Kwanza 2020” podem, assim, conhecer interactivamente as características de segurança das notas de Kwanza da nova Série 2020, constituída por notas de 200, 500, 1.000, 2.000 e 5.000 Kwanzas.

A realidade aumentada é outra das funcionalidades desta App, que permite ao utilizador, quando observa a face e verso das notas, assistir ao discurso de proclamação da independência de Angola proferido por António Agostinho Neto e responder a um questionário (Quiz) para verificar o conhecimento adquirido sobre as novas notas de Kwanza – Série 2020.

Conforme o Banco Central, esta aplicação não atesta a autenticidade das notas, apenas ajuda a identificar e verificar as características de segurança.

São principais funcionalidades do App, conheça as Novas Notas: conheças o design e as características de segurança das notas, observe as notas sob luz ultravioleta; sobre a Série 2020 de notas de Kwanza;

contacte o Banco Nacional de Angola; Banco Nacional de Angola no YouTube, Facebook e Instagram; Realidade Aumentada e o Quiz.

A aplicação está disponível em Português e Inglês.

Os utilizadores podem descarregar/fazer o download e instalar a App Kwanza 2020 no seu dispositivo móvel (smartphone e/ou tablet) através da Apple Store ou da Google Play.

As novas notas do Kwanza da Série 2020 entram em circulação no dia 30 deste mês de Julho.

Fonte: Angop