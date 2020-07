Angola Online com 30 mil conexões no país

O projecto Angola Online permitiu o acesso a internet gratuito a 30 mil cidadãos, nos 111 pontos montados no país, informou, nesta terça-feira, em Luanda, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MTTICS), Manuel Homem.

Falando no final de uma visita no Instituto de Fomento da Sociedade da Informação (INFOSI), Manuel Homem destacou a importância do projecto para a massificação e inclusão digital.

O projecto Angola Online é uma iniciativa do INFOSI, instituto público tutelado pelo MTTICS, que tem como objecto social a promoção e o desenvolvimento da sociedade de informação em Angola.

“A internet deve continuar a ser um activo que devemos promover em todas as camadas da sociedade, e este trabalho está a ser conseguido por via de vários projectos, com destaque para o acesso gratuito a internet”, sublinhou.

Conforme o ministro, a massificação e inclusão digital tem sido uma realidade por via dos investimentos realizados em infra-estruturas de comunicações, quer por cabos submarinos como em satélites.

Cada área ou ponto de acesso, onde se destacam as instituições de ensino, tem capacidade para suportar 60 utilizadores em simultâneo, por cada duas horas por dia. Depois de terminado este tempo o utilizador deixa de ter acesso para permitir a entrada de outros na rede.

Fonte: Angop