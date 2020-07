Acidentes com minas causam 11 mortes no país

Onze mortos e 17 feridos é o resultado de acidentes com minas registados durante o primeiro trimestre deste ano no país, anunciou, nesta quarta-feira, o Instituto Nacional de Desminagem.

De acordo com a instituição, que avançou os dados à Angop, sem revelou as zonas onde ocorreram os acidentes, entre os afectados constam 26 pessoas do sexo masculino.

No período em referência foram sensibilizadas 39 mil e 576 pessoas, no âmbito das campanhas de educação sobre o risco do perigo com minas.

A instituição aconselha aos cidadãos a evitar tocar ou movimentar objectos estranhos, bem como a prestarem atenção aos sinais de perigos com minas ou e engenhos explosivos montados em determinadas regiões.

O instituto destacou a realização de tarefas de desminagem nas províncias do Bié, Cuando Cubango, Huíla e Cuanza Norte, em vias de acesso e zonas de exploração de inertes.

Devido as restrições por conta da Covid-19, a instituição tem limitado às suas actividades e pretende reatar, com campanhas de sensibilização, contando, para o efeito, com o apoio dos órgãos de comunicação social.

Fonte: Angop