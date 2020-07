Secretariado do Bureau Politico do MPLA avalia desempenho dos deputados

O secretariado do Bureau Politico do MPLA apreciou, esta segunda-feira, a directiva executiva sobre a avaliação de desempenho dos deputados da sua bancada parlamentar e questões da actualidade política, económica e social do país.

No final da sua 7ª reunião, sob orientação da vice-presidente do partido, Luísa Damião, soube-se que os participantes ao encontro analisaram de igual modo os procedimentos a observar na realização das conferências provinciais extraordinárias do partido, a realizarem-se em Luanda, Cunene e Uíge.

Segundo um documento a que a Angop teve acesso, o encontro avaliou também o memorando sobre as dinâmicas de funcionamento do departamento do comité central para os assuntos políticos e eleitorais.

Os participantes aprovaram o processo de validação de membro da JMPLA, os ajustes à composição e designação dos departamentos do comité nacional da organização juvenil do partido e o plano de visitas de trabalho do seu primeiro-secretário nacional aos municípios de Luanda e aos departamentos ministeriais e instituições públicas.

