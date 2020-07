PR nomeia Vice-Reitor da Universidade 11 de Novembro

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta segunda-feira, Alcides Romualdo Neto Simbo no cargo de Vice-Reitor da Universidade 11 de Novembro.

Conforme uma nota da Casa Civil do Presidente da República, o Titular do Poder Executivo exonerou, antes, Helena Berta Buca Vando Marciano do cargo de Vice-Reitora para a Área Científica e Pós-Graduação da mesma instituição.

A Universidade 11 de Novembro, com sede na cidade de Cabinda, constitui a III Região Académica, extensiva à província do Zaire.

Na província do Zaire estão localizadas a Escola Superior Politécnica do Soyo e a Escola Superior Politécnica de Mbanza Congo.

Em Cabinda, a orgânica da instituição contempla o Instituto Superior de Ciências de Educação, o Instituto Superior Politécnico de Cabinda, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Economia.

Fonte: Angop