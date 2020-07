Pandemia ameaça combate contra a tuberculose em Moçambique — Governo

As autoridades de saúde moçambicanas esperam diagnosticar 103 mil casos de tuberculose este ano, contra os 97 mil em 2019, mas o novo coronavírus “põe em risco” a meta estabelecida, o que pode comprometer o combate à doença.

“Em função dos números dos anos anteriores, a expectativa era aumentar o número de casos diagnosticados em 2020, mas se continuarmos com a tendência atual não vamos atingir a meta estabelecida”, disse o diretor do Programa de Controlo da Tuberculose no Ministério da Saúde, Ivan Manhiça, em entrevista à Lusa.

No segundo trimestre deste ano, altura em que se decretou o estado de emergência em Moçambique devido à covid-19, foram diagnosticados um total de 24 mil casos de tuberculose, contra os 27 mil em igual período de 2019.

Fonte: Lusa