Mais 46 mil litros de combustível apreendidos no Soyo

Quarenta e seis mil e 500 litros de combustível, entre gasóleo e gasolina, foram apreendidos esta segunda-feira, no município do Soyo, província do Zaire, por tentativa de contrabando para a República Democrática do Congo (RDC).

De acordo com uma nota de imprensa da Polícia Nacional, para além do produto acondicionado em recipientes de 250 litros foram também apreendidos dois camiões que transportaram a referida mercadoria até à margem do rio Zaire e detidos dois supostos contrabandistas.

Do combustível apreendido, na localidade do Konde, constam 35 mil litros de gasóleo e 11 mil e 500 de gasolina, entregues à Administração Geral Tributária (AGT) para o devido “tratamento”.

Por outro, a Polícia Nacional no município do Soyo, procedeu a destruição por incineração, este domingo, de cerca de mil recipientes (bidões de 25 litros) que eram usados para contrabandear combustível para o país vizinho.

Fonte: Angop