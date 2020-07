Comissão desmente casos positivos na Lunda Norte

Comissão Multissetorial de Resposta à Covid-19 na Lunda Norte desmentiu, nesta terça-feira, informações postas a circular nas redes sociais sobre a alegada existência de casos positivos da pandemia.

Em declarações à imprensa, a porta-voz da comissão, Filomena Simã,o esclareceu que os cidadãos que se encontram no Hospital David Bernardino não são portadores do novo Coronavírus, apenas aguardam os resultados dos testes das amostras recolhidas por terem furado a cerca sanitária de Luanda.

Conforme a responsável, estão em quarentena na referida unidade, numa área isolada, porque os centros de quarentena institucional estão com a lotação esgotada.

Explicou, por outro lado, que a transferência dos pacientes internados no Hospital David Bernardino para outras unidades sanitárias enquadra-se no plano de preparação das condições de internamento de possíveis casos e não por causa da existência de doentes com a pandemia.

Esta unidade, adiantou, foi escolhida para auxiliar o Hospital de Campanha do Dundo para o internamento e tratamento de doentes com a pandemia, daí estar a ser isolado, por possuir equipamentos necessários e espaços para o efeito.

Com 200 salas, a unidade sanitária tem instalados dez ventiladores, entre outros equipamentos, para assistir pacientes graves e não só.

Reiterou que os resultados das 62 amostras recolhidas encontram-se ainda em processamento em Luanda e os resultados estarão prontos nos próximos dias, apelando à calma a população.

Angola somou nas últimas 24 horas, 779 casos positivos, dos quais 528 activos , 221 recuperados e 30 óbitos.

