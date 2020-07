Primeira missão espacial árabe para Marte é lançada do Japão

A sonda espacial dos Emirados Árabes Unidos “Al Amal” (esperança), com destino a Marte, foi lançada neste domingo desde o centro espacial de Tanegashima (sudoeste do Japão), após a missão ter sido adiada duas vezes na semana passada por conta do mau tempo.

“O foguete H-IIA número 42 que transporta a missão Esperança até Marte decolou às 06h58 e 14 segundos do horário japonês (18h58, horário de Brasília), informou em comunicado a Mitsubishi Heavy Industries, empresa japonesa encarregada do lançamento da sonda, que foi transmitido ao vivo pela internet.

Cinco minutos depois da decolagem, o foguete que transporta a sonda desacoplou seus primeiros propulsores e respeitava a trajetória prevista.

O aparato espacial, não tripulado, deverá começar a orbitar Marte a partir de fevereiro de 2021, marcando o 50º aniversário da unificação dos setes principados que formam os Emirados Árabes Unidos.

Após chegar a seu destino, a sonda deverá dar a volta ao planeta vermelho durante todo o ano marciano, de 687 dias terrestres. O objetivo é capturar imagens e dados inéditos sobre a dinâmica do tempo na atmosfera de Marte.

Famoso pelas imensas reservas de petróleo e gás natural, os Emirados Árabes Unidos aspiram se tornar um ator relevante no campo da ciência e tecnologia.

Fonte: AFP