Operação Transparência apreende 462 diamantes

As forças de Defesa e Segurança apreenderam, nos últimos dois meses, 462 pedras de diamantes na província da Lunda-Norte, no âmbito da “Operação Transparência”.

Dos diamantes apreendidos, 200 (46, 8 quilates) estão avaliados em 9 milhões de dólares norte-americanos, enquanto as outras 262 estão por avaliar, indica um relatório da Delegação do Interior na província da Lunda Norte a que Angop teve acesso hoje (domingo).

No decurso desta operação foram também apreendidos 74 mil e 900 dólares norte-americanos, 540 mil e 500 kwanzas, 34 mil e 500 dólares norte-americanos (falsos), entre outros meios utilizados para exploração ilegal de diamantes.

A “Operação Transparência” visa combater o tráfico ilícito de diamantes e a imigração ilegal.

Em 2019, no quadro dessa operação, 6.579 pedras de diamantes (por avaliar), 19 viaturas e 275 mil dólares norte-americanos foram apreendidas, bem como detidos 147 mil e 379 cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular.

Foram também encerradas 96 igrejas, sendo 54 por exercício ilegal da actividade religiosa e 24 por falta de instalações condignas para realização de cultos, 107 estabelecimentos comerciais por falta de requisitos para o exercício da actividade.

As infracções registadas, no quadro das transgressões administrativas, renderam aos cofres do Estado 16 milhões, 543 mil e 420 kwanzas.

Fonte: Angop