Sassuolo vence em casa da Lazio que marca passo na perseguição à Juventus

O Sassuolo venceu hoje por 2-1 em casa da Lazio, na 32.ª jornada da liga italiana de futebol, que com a terceira derrota consecutiva continua a marcar passo na perseguição ao líder Juventus, que pode ficar a 10 pontos.

A Lazio continua a perder fulgor na segunda posição da liga italiana, muito por culpa do rendimento da equipa no reatamento da competição. Antes da suspensão do campeonato, devido à pandemia de covid-19, a Lazio estava a um ponto da Juventus.

O Sassuolo somou o quarto triunfo consecutivo, numa partida em que recuperou de uma desvantagem de 1-0, dado a Lazio se ter adiantado no marcador pelo espanhol Luis Alberto, aos 33 minutos, com golos de Giacomo Raspadori (1-1), aos 52, e Francesco Caputo (1-2), aos 91.

O Sassuolo, que não perde para o campeonato há seis jogos, em que soma dois empates e quatro vitórias consecutivas, segue na oitava posição da liga transalpina, com 46 pontos, a cinco pontos do Nápoles (sexto), último na linha europeia.

A derrota da Lazio, segunda posicionada com 68 pontos, deixa a equipa orientada por Simone Inzaghi ao alcance da surpreendente Atalanta, terceira com 66, que vem de uma série de nove vitórias consecutivas e ainda hoje defronta a Juventus, de Cristiano Ronaldo, em Turim.

Fonte: Lusa