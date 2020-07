Número de mortos no Reino Unido subiu para 44.798 com mais 148 óbitos

O número de mortos por causa do novo coronavírus no Reino Unido subiu hoje para 44.798, depois de nas últimas horas as autoridades sanitárias terem confirmado a morte de mais 148 pessoas que testaram positivo.

O Ministério da Saúde britânico revelou que, desde o início da pandemia de covid-19, foram registados 288.953 casos de contaminação pelo novo coronavírus no Reino Unido. Só nas últimas 24 horas as autoridades sanitárias despistaram mais 820 casos positivos.

A Inglaterra avançou hoje mais um degrau no plano de desconfinamento, a um ritmo mais rápido que o resto do Reino Unido, que passa pela reabertura de teatros, piscinas ao ar livre e a prática de desportos coletivos sociais.

No entanto, o Governo britânico admite que venha a ser obrigatório, a curto prazo, o uso de máscaras em espaços fechados.

Em Londres, várias piscinas ao ar livre reabriram este sábado, e aos jardins da cidade regressaram os tradicionais jogos de críquete.

Na segunda-feira reabrem salões de beleza, ‘spa’ e tatuagens, enquanto as academias de ginástica e as piscinas cobertas vão ter de esperar até 25 de julho.

O Governo de Boris Johnson também autorizou a retoma de peças teatrais em palcos ao ar livre, com limite de lotação e medidas de distanciamento social entre os espetadores.

Já conhecido é o plano de apoio financeiro a atividades culturais, no valor de 1.540 milhões de libras (1.740 milhões de euros), que abrange salas de espetáculos, teatros, salas de exposições e galerias de arte.

Johnson já admitiu que o seu gabinete planeia tornar obrigatório o uso de máscaras nas lojas, para ajudar a conter a transmissão do vírus.

A medida, segundo fontes do Governo citadas pela imprensa local, pode entrar em vigor nas próximas semanas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 560 mil mortos e infetou mais de 12,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa