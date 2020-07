Membros do BP do MPLA testam negativo

Com a excepção de um membro do Bureau Político (BP) do MPLA que acusou positivo num teste de Covid-19, as amostras dos restantes membros foram negativas, informou hoje, sábado, em Luanda, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

A governante deu a conhecer o facto quando falava à imprensa à margem da sessão de actualização da situação epidemiológica da Covid-19 em Angola, nas últimas 24 horas, e reforçou que “todos que interagiram com o membro infectado testaram negativo”.

Segundo a ministra, os outros membros só foram rastreados para cumprir as medidas de saúde pública, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e o regulamento sanitário internacional que aconselham o rastreio aos contactos do caso positivo.

Há dias, um membro do Bureau Político do MPLA fez um teste “aleatório” quando pretendia, por razões de “força maior”, deslocar-se de Luanda para outra província.

O referido militante acusou positivo à Covid-19 mas sem manifestações clínicas (assintomático) e, por um imperativo de saúde pública e normas da OMS, as autoridades sanitárias angolanas testaram todos os membros da formação política participantes da última reunião do partido.

O país conta com 483 infectados, 118 recuperados, 340 activos e 25 óbitos.

Fonte: Angop