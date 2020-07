Detidos falsos polícias

Dois cidadãos de 28 e 29 anos de idade, que se faziam passar por agentes da Polícia Nacional, foram detidos nesta quinta-feira, no município do Cuvango, quando tentavam extorquir dinheiro a um moto-taxista, na via pública.

Segundo o porta-voz Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, que hoje revelou o facto à Angop, os acusados foram apanhados em flagrante delito, no bairro Popular, a extorquir dinheiro a um moto-taxista ilegal, fazendo-se passar por agentes da corporação.

Referiu que os mesmos foram detidos durante uma micro-operação realizada pela polícia, motivada de denúncias de populares, sendo que vão responder pelo crime do uso de uniforme e condecorações da polícia sem autorização.

Salientou que os acusados foram já encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para os procedimentos legais.

Encorajou a população a desenvolver mais a cultura de denúncia para que a polícia consiga fazer cubro a situações do género em tempo oportuno.

Fonte: Angop