Cunene prevê imunizar mais de 200 mil crianças contra pólio

Duzentas e 31 mil e 650 crianças menores de cinco anos de idade serão imunizadas durante a segunda a fase da campanha contra poliomielite, que decorre desde hoje (sexta-feira) a 12 do mês em curso, na província do Cunene.

A campanha, que abrange cinco dos seis municípios da província, surge com o objectivo de bloquear a circulação do vírus da pólio 2, tendo em conta ocaso da doença registado em Dezembro de 2019, no município de Ombadja.

No acto de abertura, em Ondjiva, a directora do Gabinete Provincial da Saúde no Cunene, Georgina Nunes, disse que o objectivo é imunizar todas as crianças nestas localidades, com vista a aumentar a imunização e garantir a saúde no organismo dos menores.

Para o efeito estão disponíveis 273 mil e 320 doses de vacinas, dois mil e 573 pessoas divididas em 776 equipas, entre vacinadores, registadores, mobilizadores e supervisores.

A responsável exortou a participação de todos sobretudo dos pais e encarregados de educação a receber os vacinadores nas suas residências.

Georgina Nunes sublinhou que as medidas de segurança contra à prevenção da Covid-19 estão garantida para os técnicos.

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e os casos graves podem causar paralisia nos membros inferiores.

Em 2019 foram vacinadas, na primeira fase, 15 mil 033 crianças no município do Cuvelai, após a confirmação de um caso no município do Cuvango, província da Huíla, fronteira com o Cuvelai.