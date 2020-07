Covid-19: TAAG realiza “voos de repatriamento” para Portugal

A companhia aéra angolana TAAG deverá realizar, durante este mês de Julho, pelo menos oito voos humanitários de repatriamento de portugueses e angolanos residentes em Portugal ou países conexos.

O regresso desses cidadãos ao Estado Europeu, maioritariamente turistas e trabalhadores, resulta das boas relações diplomaticas entre os dois Governos, o que permitiu igualmente milhares de angolanos voltarrem ao país.

Assim, segundo soube a Angop de fonte aeronáutica, a operadora aérea de bandeira deverá voar ainda, neste mês de Julho, para este destino europeu, conforme a escala, nos dias 14, 16, 21, 23,28 e 30, tendo os dois primeiros occoridos nos dias 7 e 9.

De acordo com o programa, as partidas acontecem às 11h30 da capital angolana e chegadas às 19 horas a Lisboa, de onde já resgatou também milhares de angolanos, obedecendo com todos os requisitos de biossegurança exigidos pelas autoridades sanitárias.

No quadro das dez intensas viagens programadas, a TAAG “resgatou”, na quinta-feira (dia 9), 449 compatriotas da África do Sul, com dois voos especiais para a cidade de Joanesburgo, onde a covid-19 está em alta.

A TAAG tem realizado voos de carácter humanitário de repatriamento de cidadãos angolanos provenientes de distintos pontos do globo, de acordo com um plano da Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid 19.

“Estes voos vão beneficiar cidadãos portugueses e titulares de autorização de residência em Portugal ou cidadãos do espaço Schengen, autorizados a seguir para outros destinos a partir de Portugal”, explicou a fonte.

Entretanto, sublinhou, os voos são de Luanda para Portugal, e não o inverso, podendo o mesmo avião Boeing 777-300, regressar com um ou outro “passageiro especial”, devidamente autorizado, fora do contexto comercial.

Fonte: Angop