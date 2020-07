Cerca de 260 pessoas detetadas com anticorpos da Sars cov2 nos mercados de Luanda

Cerca de 260 pessoas das 308 rastreadas mediante testes rápidos nos mercados de Luanda manifestaram terem tido contactos com o novo coronavírus e estão na fase de desenvolvimento de imunidade (cura), informou, neste sábado, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Nesse universo de 308 amostras, apenas 47 manifestaram terem a doença em estado activo, estando, nesta altura, em reconfirmação com o teste de biologia molecular, o RT-PCR, segundo a ministra que actualizava os dados da situação epidemiológica das últimas 24 horas sobre à Covid-19.

Ainda assim, a ministra aconselha o acatamento das medidas de prevenção contra a doença, entre outras, o uso obrigatório da máscara facial, o distanciamento social, a lavagem das mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool gel e evitar aglomerado populacional.

A campanha decorrida nos mercados do Catinton (Maianga), 30 (Viana), Kikolo (Cacuaco) e ASA Branca (Cazenga), e no bairro Mártires do Kifangondo, no município do Cazengo (Cuanza Norte) abrangeu 10 mil 186 pessoas, das quais sete mil e 500 em Luanda, entre moradores e vendedores.

O país possui 483 infectados, 118 recuperados, 340 activos e 25 óbitos.

Talatona, Belas, Ingombotas, Viana e Maianga são as zonas mais endémicas de Luanda, epicentro da doença em Angola.

Fonte: Angop