Sorteio do Girabola adiado “sine die”

O sorteio do Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão, vulgo Girabola, inicialmente agendado para quarta-feira, em Luanda, foi adiado “sine die” pela Federação Angolana da modalidade.

Segundo um comunicado do órgão reitor a que a Angop teve acesso nesta segunda-feira, a decisão decorre da necessidade de preservar o bem vida, em função da covid -19.

A comunicação da federação explica que no último dia 1 realizou-se uma reunião de direcção, onde foi avaliada a situação de retorno às competições, com a participação do médico das selecções nacionais, Pedro Miguel.

Foi decidido que o bem vida deve prevalecer, apesar da orientação de retorno às provas a partir de dia 27 de Junho passado.

Devido à pandemia que prolifera pelo mundo, a federação cancelou o Girabola 2019/20 quando faltavam cinco jornadas para o fim.

Na altura, o Petro de Luanda era o líder com 54 pontos, seguido do 1º de Agosto com 51, sendo que estas duas formações representarão o país na Liga dos Clubes Campeões de África.

Fonte: Angop