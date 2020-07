Lunda Norte prepara teste rápido

A Comissão Multissetorial de Resposta à COVID-19 na Lunda Norte, está a criar condições para realizar testes rápidos do novo Coronavírus, em breve, anunciou hoje, o coordenador adjunto, Gimi Nhunga.

De acordo com o responsável, a província vai receber, da Comissão Interministerial, em breve, cerca de mil testes rápidos, acrescentando que a prioridade será para os cidadãos que furam a cerca sanitária de Luanda.

Para o efeito, prevê-se a criação de condições no controlo do Rio Lui, principal entrada para as províncias da região leste de Angola (Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico), para testar os camionistas e possíveis violadores da cerca sanitária.



Vigilância



Os membros da Comissão Multissetorial de Resposta à Covid-19, reunidos hoje, defendem a implementação de drones para melhorar a vigilância no controlo do Rio Lui, para deter os cidadãos que usam caminhos arriscados para atingir o leste de Angola.



Infectados em Lualaba



O registo de 39 casos positivos da covid-19, na província de Lualaba (República Democrática do Congo), fronteiriço com o município de Cambulo (Lunda-Norte/Angola), obrigou o governo local a mudar de estratégia na sua actuação ao longo desta zona fronteiriça para evitar a importação do vírus.



O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, orientou (hoje, a realização de intensas campanhas e triagem na comunidade de Muacanhica, comuna do Luia, alertando a população para redobrar as medidas de prevenção e evitar a circulação ao longo da fronteira.



Apelou os órgãos de defesa e segurança a redobrarem a vigilância na fronteira, combatendo com rigor, qualquer tentativa de violação.



Lualaba dista a cerca de 70 quilômetros de Cambulo.



Angola tem, até ao momento , um total de 353 casos positivos, dos quais 19 óbitos, 108 pacientes recuperados e 226 acasos activos.

Fonte: Angop