Índia com 20.000 mortos e mais de 700.000 casos desde início da pandemia

A Índia registou 467 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 20.160, num dia em que o país ultrapassou as 700.000 infeções desde o início da pandemia.

De acordo com dados oficiais, o país registou 22.252 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, fazendo subir o total de infeções para 719.665.

A Índia é o terceiro país com mais casos do novo coronavírus, depois de Estados Unidos e Brasil.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, com mais de 2,9 milhões de casos (2.931.142, de acordo com o último balanço). O Brasil está em segundo lugar, com mais de 1,6 milhões de infeções (1.623.284).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

