INAGBE anuncia bolsas de estudo para artistas

O Instituto Nacional de Gestão e Bolsas de Estudos (INAGBE) tem disponíveis bolsas de estudo externas para licenciatura e pós-graduação nos capítulos da dança, música e teatro, com efeito a partir de 2021.

As bolsas seriam para este ano, mas dado o atraso provocado pela covid-19, apenas em 2021 serão disponibilizadas,contudo as candidaturas começam já este mês, para artistas amadores e profissionais, segundo fez saber hoje, à Angop, no Lubango, o coordenador do INAGBE na Huíla, Serafim Afonso.

Sem avançar número de bolsas disponíveis, a fonte afirmou que as bolsas vão permitir que os artistas destacados em várias especialidades possam abrir negócios no ramo da arte.

Afirmou que, para além da arte, podem ainda se candidatar a bolsas no segmento do ambiente, biotecnologia, pescas, recursos hídricos, telecomunicações e tecnologias de Informação.

O responsável afirmou que os candidatos podem ter até 46 anos de idade para a licenciatura e mestrados, enquanto para o doutoramento o limite são os 49 anos.

Fonte: Angop