Dois aviões colidem nos EUA e autoridades acreditam que 8 pessoas morreram

Dois aviões de pequeno porte colidiram na tarde de domingo em Idaho, no noroeste dos Estados Unidos, deixando três mortos, informaram nesta segunda-feira (6) as autoridades locais, que estimam que pelo menos outras cinco pessoas a bordo também morreram no acidente.

Após o impacto, as aeronave caíram no Lago Coeur d’Alene, perto da Baía de Powderhorn, uma área turística muito frequentada no verão (no hemisfério norte), a cerca de 600 km da capital do estado, Boise.

“Ambos aviões foram localizados” a uma profundidade de quase 40 metros, segundo um comunicado do xerife do condado de Kootenai.

Os corpos de três vítimas foram recuperados e as autoridades estão trabalhando para retirar outros dois corpos do fundo do lago.

“Devido à natureza do acidente, as identidades das vítimas são desconhecidas no momento”, acrescentou o xerife.

“Os relatórios iniciais indicam que havia um total de oito passageiros e tripulantes nos dois aparelhos, mas isso ainda está sendo verificado.”

“Atualmente, acredita-se que não há sobreviventes”, afirmou a autoridade.

Um dos aviões envolvidos era um aerobarco que fazia viagens turísticas, que transportava cinco passageiros, um pai e três filhos, além do piloto, disse Ryan Higgins, do departamento do xerife, em entrevista coletiva.

O outro aparelho era um Cessna, que originalmente tinha duas pessoas a bordo.

A agência federal de aviação abrirá uma investigação para determinar as causas do acidente.

“Este é o incidente mais trágico que já tivemos” na área, disse Higgins.

