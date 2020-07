CEEAC avalia quotização dos estados membros

Os membros do Conselho de Ministros da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) analisaram hoje, terça-feira, em vídeo conferência, na sua décima sessão extraordinária, a quotização dos estados membros, bem como a pré-selecção das candidaturas aos postos das várias comissões do órgão.

Os trabalhos decorreram a partir da cidade de Libreville, Gabão, e contou com a presença do ministro angolano das Relações Exterior, Téte António.

Em declarações à imprensa, o ministro Téte António assegurou que Angola tem pago regularmente as suas quotas, razão pela qual o embaixador Gilberto Veríssimo, eleito, por consenso, durante a IX Sessão Extraordinária do Conselho de Ministros, deve assumir a presidência da comissão do órgão.

“Para os cargos de vice-presidentes das comissões, bem como dos comissários existem três estados candidatos que já efectuaram a contribuição a 40 por cento. No próximo encontro, marcado para o dia 14 de Julho, o Estado que não preencher os requisitos exigidos vai ver a sua candidatura retirada”, salientou.

Fez saber que a selecção dos membros das comissões acontece no âmbito da reforma da CEEAC, decidida pelos Chefes de Estado e de Governo, que conduziu igualmente à revisão do tratado da organização.

A CEEAC foi criada em Libreville, Gabão, em Outubro de 1983, e fazem parte Angola, Burundi, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, República Centro Africana (RCA), República Democrática do Congo (RDC), República do Congo, Rwanda, São Tomé e Príncipe e o Tchad.

Fonte: Angop