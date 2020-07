Cabo-verdiana Elisabeth Moreno é a nova ministra francesa da Igualdade do Género

O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou a cabo-verdiana Elisabeth Moreno ministra da Igualdade de Género do novo Governo empossado nesta segunda-feira, 6 de junho, chefiado por Jean Castex.

O novo Executivo tem 16 ministros e 14 secretários de Estado.

Formada em direito e com um master em Direito Comercial e uma MBA Global Business, Elisabeth Moreno nasceu no Tarrafal, no norte da ilha de Santiago, em Cabo Verde, em 1970

Aos seis anos de idade emigrou para França com os pais e depois dos estudos fez uma carreira de empresária e gestora.

No momento em que é chamada para o Governo francês, era diretora para África da multinacional de informática HP, instalada na África do Sul.

Antes, desempenhou cargos de direção nas empresas de teconologia Lenovo e Dell.

Elisabeth Moreno é ativa nos círculos de negócios entre a França e África.

Em 2005, ela fundou o Cabo Verde Business Club, destinado a promover as relações comerciais entre empresas francesas e cabo-verdianas e, em 2008, esteve na origem da fundação da Casa Cabo Verde em Paris, uma associação que presta assistência à comunidade cabo-verdiana

O primeiro Conselho de Ministros do Executivo de Jean Castex realiza-se na terça-feira, 7.

VOA