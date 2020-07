Angola com 33 novos casos, 28 em Luanda e 5 no Cuanza Norte

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que nas últimas 24 horas, foram registados 33 novos casos de contaminação com o novo coronavírus, sendo 28 em Luanda e 5 na província do Cuanza Norte e 2 óbitos.

De acordo com a governante que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, “os casos positivos têm idades compreendidas entre os 9 e 71 anos de idade, dos quais 11 são do sexo masculino e 22 são do sexo feminino”.

Segundo a ministra, “estes casos resultam dos rastreios que estão a ser feitos nas unidades sanitárias sentinelas, nomeadamente, na Clínica Girassol, Hospital Geral Militar de Luanda, Hospital Sanatório de Luanda, Hospital Josina Machel e Hospital Divina Providência”.

Para além disso, disse a ministra, as autoridades sanitárias continuam a “fazer o rastreio dos contactos dos casos positivos e também fazer a testagem das pessoas em quarentenas institucionais”.

Os municípios mais afetados continuam a ser o município de Talatona, Belas, distrito urbano da Maianga e Samba.

Dos casos positivos, 5 são de contaminação local e 28 têm o vínculo epidemiológico ainda por esclarecer e que a partir de hoje estão sob investigação.

Em relação aos óbitos, um óbito é de um jovem de 29 anos de idade que estava internado no hospital Divina Providência, “drepanocítico e tinha uma crise vaso-oclusiva e que também, por outro lado, teve uma infeção respiratória aguda grave e que infelizmente evoluiu para óbito”, informou.

“O segundo caso, trata-se de uma paciente de 71 anos de idade que estava internada há dois dias num dos centros de tratamento de referência, era um dos casos críticos e que de facto tinha várias comorbidades e, que infelizmente teve um quadro muito grave do ponto de vista respiratório para além das suas comorbidades e faleceu”.

Por essa altura, o país tem um total acumulado de 386 casos confirmados, com 21 óbitos (+2), 117 recuperados (+9) e 248 casos ativos, 6 dos quais, requerem cuidados especiais e um doente em estado crítico.

“Em relação aos casos que requerem cuidados especiais, são doentes que têm várias doenças, comorbidades muito descompensados e que em certa medida requerem cuidados especiais perante o cenário de covid”, concluiu a ministra.

Em África, o número de mortos devido à covid-19 subiu hoje para 11.622, mais 262 nas últimas 24 horas, e há quase 492 mil infetados, segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 538.326 pessoas e infetou mais de 11,6 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.