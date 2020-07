Praga de gafanhotos destrói campos agrícolas na província do Cuando Cubango

Uma praga de gafanhotos, supostamente com origem na vizinha República da Namíbia, está a destruir campos agrícolas no município do Dirico, província do Cuando Cubango, informaram as autoridades locais.

De acordo com o administrador municipal do Dirico, Miguel Cacela, em declarações `a Rádio Nacional de Angola (RNA), as localidades de Cacongo e Congo, comuna do Mucusso, foram invadidas por gafanhotos, salientando que se presume que estes gafanhotos são provenientes da Namíbia “através do pasto de caprinos”, mas que também a população local reconhece que “estes surtos são cíclicos”.

Segundo a mesma fonte, uma equipa da administração do Dirico desloca-se, esta segunda-feira, a comuna do Mucusso para aferir os prováveis prejuízos que os gafanhotos terão causado.

Dados indicam, que essa não é a primeira vez que uma vaga de gafanhotos atinge o Cuando Cubango.