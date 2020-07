Bacias de retenção do Cazenga estão a ser limpas

A Administração Municipal do Cazenga, em Luanda, está a realizar desde Junho último a limpeza e aprofundamento das bacias de retenção de águas residuais da municipalidade para reduzir o impacto negativo das inundações na época chuvosa.

Segundo o administrador do Cazenga, Albino da Conceição José a limpeza e o aprofundamento das bacias é a medida possível, tendo em conta que as residências e as vias estruturantes estão a um nível superior das mesma e inundam sempre que chove muito em Luanda, tendo como solução a sucção através de moto-bombas.

Disse que uma das maiores preocupações da administração local é reduzir o impacto negativo da chuva nas comunidades, evitando mortes e outras calamidades, bem como a reabilitação das vias para facilitar o tráfego automóvel, daí a necessidade da asfaltagem das ruas principais, secundárias e terceárias.

Para si, os problemas principais que inquietam a população do Cazenga são a degradação e falta de conclusão de algumas infra-estruturas como escolas, vias de acesso, valas de drenagem e bacias de retenção das águas da chuva.

O responsável falava à imprensa no final da jornada de campo que a governadora de Luanda, Joana Lina, efectuou hoje, sábado, ao município do Cazenga para constatar as dificuldades e projectos da circunscrição.

Para além de ouvir as preocupações da administração municipal e das autoridades tradicionais, Joana Lina visitou as bacias de retenção, Palácio da Justiça, mercado do Asa Branca, comando policial, bombeiros, escolas, entre outras instituições.

Fonte: Angop