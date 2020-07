United prolonga empréstimos de Smalling e Alexis Sanchéz até final da Serie A

O Manchester United anunciou hoje ter chegado a acordo para estender os empréstimos de Chris Smalling, à Roma, e Alexis Sanchéz, ao Inter de Milão, até final da Liga italiana de futebol, prolongada devido à pandemia de covid-19.

Ambos os jogadores tinham sido cedidos pelos ‘red devils’ no arranque da temporada e até 30 de junho, data em que terminaria oficialmente a época, mas vão manter-se nos respetivos clubes até ao início de agosto, quando encerra a Serie A.

O central internacional inglês Smalling, de 30 anos, soma 30 jogos e dois golos ao serviço da Roma, equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, que ocupa o quinto lugar da Liga italiana e está envolvida nos oitavos de final da Liga Europa.

Já o avançado chileno Alexis Sanchéz, de 31 anos, regista 19 partidas e um golo pelo Inter de Milão, terceiro colocado da Serie A e que também está presente nos oitavos de final da Liga Europa.

Por outro lado, o Manchester United anunciou igualmente a saída imediata de Angel Gomes, jovem jogador de 19 anos, que terminou contrato e “recusou a proposta para renovação”, de acordo com os ‘red devils’.

Angel Gomes, filho do antigo avançado português Gil Gomes, campeão do mundo de sub-20 em 1991, fez toda a formação no Manchester United, tendo disputado 10 partidas pela equipa principal, seis das quais esta época.

Fonte: Lusa