Transmissão local em “marcha rápida”

Enquanto a sociedade aguada ansiosamente pelo anúncio oficial de um primeiro caso comunitário da covid-19 em Angola, a transmissão local pela pandemia soma a cada dia que passa, cifrando-se actualmente em 206 registos, segundo as estatísticas sanitárias.

Ao actualizar os dados das últimas 24 sobre a Covid-19 em Angola, de segunda-feira a terça-feira, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, anunciou mais dois casos de infecção local, passando de 199 para 206.

Voltou a alertar a população que a doença continua a ser grave e letal, razão pela qual as medidas de prevenção devem ser cada vez mais aprimoradas e postas em prática.



Com mais seis novos casos de terça-feira (dia 30 de Junho), o número de infectados sem vínculo epidemiológico subiu para 43, envolvendo pessoas de várias nacionalidades africanas, e dos seis aos 60 anos de idade.



“A covid-19 é uma doença democrática que pode atacar qualquer pessoa. Continuamos a dizer que ela mata, por isso, usem as máscaras, lavem as mãos com água e sabão e mantenham o distanciamento social”, reforçou o apelo.



O mês de Junho termina com 284 casos confirmados, dos quais 178 activos, 93 recuperados e 13 óbitos, em Angola. Cinco desses pacientes requerem cuidados especiais.

Fonte: Angop