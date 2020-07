País vai produzir mais de 13 milhões de toneladas de tubérculos até 2022

Angola poderá registar um aumento da produção agrícola e alcançar até 2022 as 13,5 milhões de toneladas de raízes e tubérculos, segundo o ministro da Agricultura e Pescas, Francisco de Assis.

Actualmente, o país está com uma produção que ronda as 10 milhões de toneladas de raízes e tubérculos, de acordo com os últimos dados do sector.

Ao falar terça-feira no espaço “Grande Entrevista” da Televisão Pública de Angola (TPA), o ministro disse que as projecções apontam para três milhões de toneladas de cereais até 2022, superando as actuais 2,5 milhões de toneladas de grão.

Em relação às leguminosas, assegurou que o sector poderá sair das 513 mil toneladas, para as 700 mil e 79 toneladas.

Segundo o titular da pasta, dentre os vários desafios que o sector enfrenta, destaque para a sustentabilidade das famílias camponesas.

Apontou como dificuldades, a falta de capital humano adequado às necessidades actuais, pois o país ainda tem muitas deficiências, mas sublinhou que o sector está a trabalhar na melhoria das técnicas e multiplica-las em todo o país.

“A formação de quadros condiciona o sucesso, porquanto pode haver máquinas e e matérias tecnológicos, a qualidade do capital humano, é o único pressuposto que consegue a dar respostas credíveis a demanda no sector agrícola”, observou.

Disse não ser possível desenvolver a agricultura sem logística em condições (insumos) e de um quadro que permita que os preços dos insumos sejam competitivos.

Lembrou que Angola necessita pelo menos 60 mil toneladas de fertilizantes anuais, mas no caso, sem ruptura.

Actualmente, Angola importa os fertilizantes utilizados no processo produtivo, uma prática que na visão deve ser reduzida, com a atracção de empresas que possam produzir localmente os fertilizantes.

Para o efeito, disse ser necessário criar sinergias para impulsionar investimento estrangeiro no país.

Para melhorar igualmente o ambiente de negócios no sector, deve-se estimular o surgimento de grandes armazéns de conservação dos produtos agrícolas.

