Mais 40 infetados elevam total em Cabo Verde a 1.267 casos

Cabo Verde confirmou hoje mais 40 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, nas ilhas de Santiago e do Sal, elevando o acumulado desde 19 de março a 1.267 casos, segundo o balanço feito pelo Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério referiu que entre os laboratórios de virologia da Praia (Santiago) e do Mindelo (São Vicente), foram analisadas nas últimas 24 horas 256 amostras, das quais 216 deram resultado negativo para covid-19.

No concelho da Praia, principal foco da doença no país, registaram-se mais 30 casos de covid-19, enquanto 173 amostras deram resultado negativo.

Ainda na ilha de Santiago foram diagnosticados casos de covid-19 nos concelhos de Santa Catarina (04) e Ribeira Grande de Santiago (01).

Na ilha do Sal, entre 38 amostras analisadas, cinco deram resultado positivo para o novo coronavírus.

Com esta atualização, Cabo Verde passa a contabilizar 1.267 casos positivos acumulados de covid-19, com 621 casos ativos, em isolamento, e 15 óbitos. Mantém-se o registo de 629 casos dados como recuperados pelas autoridades de saúde cabo-verdianas.

As ilhas de Santiago, com 965 casos diagnosticados, e do Sal, com 225, são os principais focos da doença no arquipélago, até ao momento. Só o concelho da Praia contabiliza um acumulado de 785 casos de covid-19.

Apenas as ilhas do Fogo e da Brava não diagnosticaram qualquer caso de covid-19 até ao momento.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,50 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa