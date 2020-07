Governo autoriza reinício de 13 obras estratégicas do setor dos transportes

O Governo angolano autorizou a retoma de 13 obras consideradas prioritárias e estratégicas no setor dos transportes, incluindo duas a cargo da portuguesa Mota-Engil, ainda por iniciar, foi hoje anunciado.

As obras pararam em Angola desde finais de março devido ao estado de emergência declarado por causa da pandemia de covid-19 e tiveram um regresso faseado a partir de 25 de maio.

No diploma hoje publicado a que a Lusa teve acesso, o Ministério dos Transportes autoriza o reinício de 13 projetos considerados prioritários dos setores marítimo e portuário, aeroportuário e ferroviário, em diferentes fases de execução.

A cargo da Mota-Engil estão a reabilitação da pista do Aeroporto Internacional de Luanda 04 de fevereiro, ainda a aguardar a mobilização de recursos, e a construção de um quebra-mar para a nova Ponte Cais de Cabinda, um projeto integrado no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, também por iniciar.

As construtoras chinesas CRBC (China Road and Bridge Corporation), CHEC (China Harbour Engineering Company) e CGGC (China Gezhouba Group Company) vão poder também retomar as obras que têm em curso em Cabinda e no Soyo (província do Zaire) relacionadas com o setor portuário.

Da lista do ministério fazem parte ainda a construção do Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL), entregue à também chinesa AVIC e obras ferroviárias, da CMEC (China Machine Engineering Corporation) e China Hyway e aquisição de automotoras (DMU) para os Caminhos de Ferro de Luanda ao consórcio Zagope/Construtora Andrade Gutierrez.

A lista finaliza com os projetos de construção e apetrechamento da oficina das DMU dos Caminhos de Ferro de Luanda no Cazenga, da responsabilidade da Somague/Quantum, e quatro passagens superiores na mesma linha da Construtora Andrade Gutierrez.

