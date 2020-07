Angola regista mais 7 casos e 2 óbitos

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram detetados mais 7 casos de infeção, dos quais 2 resultaram em óbito.

De acordo com o governante, que falava na habitual conferência de imprensa sobre a atualização dos dados sobre a covid-19 no país, os 7 casos positivos são todos de transmissão local e estão relacionados com outros casos conhecidos.

Quanto a descrição sócio característico, Franco Mufinda disse tratar-se de 2 indivíduos do sexo feminino e 5 do sexo masculino com idades compreendidas entre os 19 e 83 anos.

Quando aos 2 casos que foram a óbito, 1 esteve internado na Zona Económica Especial (ZEE) com hipertensão arterial e “tinha também os seus hábitos etílicos potáveis, fazia parte dos doentes críticos, tinha 74 anos de idade e era do sexo masculino”, disse.

Quanto ao segundo, tinha 57 anos de idade, do sexo masculino, “este teve uma paragem cardiorrespiratória a chegada à Clínica Medical Center”, informou.

Franco Mufinda informou igualmente que até ao momento foram detetados 43 casos sem vínculo epidemiológico, mas explicou que o país ainda não se encontra numa situação de transmissão comunitária do vírus, visto que para tal, com base na definição clássica, é preciso no mínimo 100 casos positivos sem v´ínculo epidemiológico.

“A transmissão comunitária, ela vai surgir quando a gente conseguir congregar no mínimo 100 casos sem vínculo epidemiológico”.

Portanto, Angola conta com 211 casos de transmissão local, 65 importados e 15 óbitos, totalizando 291 casos positivos confirmados, dos quais 179 são ativos e 97 recuperados (mais 4 do que ontem).

África passou hoje a barreira dos 10 mil mortos devido à covid-19 e os 400 mil infetados pelo novo coronavírus, segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente.