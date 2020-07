África subsaariana com dívida pública nos 71% e recessão de 2,1% – Fitch

A agência de notação financeira Fitch Ratings estimou hoje que a dívida pública dos 19 países que analisa na África subsaariana suba para 71%, com estas economias a enfrentaram uma recessão, em média, de 2,1%.

“O peso da dívida para os governos da África subsaariana está a subir a um ritmo mais rápido e para níveis mais elevados que outros mercados emergentes, evidenciando o risco de mais descidas no ‘rating’ e incumprimentos financeiros [‘defaults’, no original em inglês]”, lê-se numa análise às economias da região.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas da Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions, escrevem que “a média do rácio da dívida face ao PIB dos 19 países analisados deverá passar de 57%, no final de 2019, para 71% no final deste ano, mostrando uma subida de 14 pontos percentuais de 2019 para 2020, quando em 2012 estava nos 26%”.

Fonte: Lusa