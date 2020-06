MPLA prioriza economia em tempo de Covid-19

O Presidente do MPLA, João Lourenço, afirmou esta terça-feira, em Luanda, que apesar do actual contexto da pandemia da Covid-19 a economia angolana continua a ser prioridade do Governo sustentado pelo seu partido.

Ao discursar na Segunda Reunião Ordinária do Bureau Político do MPLA, o também Presidente da República de Angola disse ser necessário aumentar a produção local de bens e serviços, as exportações e, consequentemente, a oferta de postos de trabalho.



“Esta foi sempre e contínua a ser a prioridade do Executivo, não obstante os constragimentos existentes com o grande endividamento público, na sequência das linhas de financiamento de que o país beneficiou, no passado recente, para a recuparação das suas infra-estruturas”, observou.



Sublinhou que, mesmo com a fraca capacidade para a geração de cambiais, muito vem sendo feito para a criação de um ambiente mais favorável ao investimento privado, onde, entre outras medidas, se enquadra o combate à impunidade e à corrupção, cujas acções devem ocorrer em paralelo.