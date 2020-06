Igrejas optam por cultos ao ar livre na Jamba

As igrejas Católica e Fé Apostólica, no município da Jamba, na Huíla, estão desde esta semana, a realizar missas e cultos ao ar livre, por falta de condições nos seus templos para acomodação dos fiéis, como forma de obedecer o distanciamento social, face à Covid-19.

Em declarações à Angop, o pastor Jorge Pambassange, da Igreja Evangélica Pentecostal, disse que a medida visa garantir a segurança dos fiéis e o cumprimento da lei, pois a questão em causa é o distanciamento físico entre os membros.

Nesta conformidade, realçou que as crianças por apresentarem maiores riscos de contaminação dessa pandemia não devem comparecer às celebrações, enquanto durar o período de calamidade pública.

Por sua vez, o chefe de secção da cultura, turismo e juventude e desportos da Jamba, Vasco Gomes de Jesus, exortou os líderes religiosos a continuarem com essa postura e a persuadirem os fiéis para cumprirem as medidas orientadas pelos serviços de saúde, no âmbito da luta contra a Covid-19.

Destacou a necessidade de os dirigentes das igrejas, sobretudo pastores e padres, passarem a informação para se cumprir as regras estabelecidas.

O município da Jamba controla perto de 18 denominações religiosas.

A Situação de Calamidade Pública foi declarada a partir da meia-noite (0h00) do dia 26 de Maio de 2020, que se prolonga enquanto se mantiver o risco de propagação da Covid-19, após um período de quase 90 dias do Estado de Emergência, decretado em Março último, pelo Presidente da República.

Fonte: Angop