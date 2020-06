Detido traficante de seres humanos no Chitato

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve em flagrante delito, esta segunda-feira, no Chitato (Lunda Norte), um cidadão de 36 anos, por tentativa de tráfico de duas crianças.

A detenção resultou de uma denúncia de um comerciante maliano que tinha sido contactado pelo traficante (angolano) para “comprar” as meninas de 7 e 8 anos (angolanas) ao preço de 75 mil dólares norte-americanos, segundo o porta-voz do Ministério do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca.

Informou, por outro, a detenção de um agente dos Serviços Prisionais por supostamente fornecer estupefaciente e telemóveis a reclusos, no estabelecimento prisional de Cacanda.

Além de liamba e quatro telemóveis, foram encontrados em celas quatro maços de cigarro normal.

Fonte: Angop