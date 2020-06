Detido secretário do Governo do Cuanza Sul

O secretário-geral do Governo Provincial do Cuanza Sul, Carlos Henriques, voltou a ser detido, esta segunda-feira, pelos órgãos de investigação criminal, por violação das medidas de liberdade condicional impostas há 20 dias.

Detido a 10 deste mês, acusado de peculato, Carlos Henriques tinha sido posto em liberdade provisória no dia 22, mas estava impedido de ter qualquer contacto com os funcionários e processos do governo local.

Nesta segunda-feira (29) foi detido em flagrante pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em sua casa, em contacto com documentos sobre a gestão financeira do governo, que dois funcionários deste órgão terão levado à sua residência.

Os três cidadãos, dos quais o secretário-geral em exercício, foram detidos e devem ser presentes hoje ao procurador para interrogatório, segundo o director local do SIC, subcomissário Oliveira de Almeida.

