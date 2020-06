UNICEF disponibiliza suplementos nutricionais para mais de 10.000 crianças angolanas

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla inglesa) disponibilizou mais de 9.600 caixas de suplementos nutricionais, que vão beneficiar mais de 10.000 crianças angolanas, menores de cinco anos, de quatro províncias.

Um comunicado de imprensa do UNICEF, a que a agência Lusa teve hoje acesso, salienta que os suplementos nutricionais vão reforçar os programas provinciais de combate à desnutrição, as atividades desenvolvidas pelos governos locais neste período de resposta à covid-19, bem como apoiar as intervenções de resposta nutricional resultantes de períodos de secas cíclicas nas províncias do Cuando Cubango, Cunene, Huíla e Namibe, sul do país.

“O UNICEF tem apoiado o Governo de Angola, em particular os governos provinciais no sul do país, no desenvolvimento de pacotes de atividades de resposta à emergência que incidem essencialmente nos setores de saúde e nutrição, água, saneamento e higiene, proteção da criança, mudança de comportamento e envolvimento comunitário”, realça a nota.

Fonte: Lusa