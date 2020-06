Irão regista maior número de mortos num só dia desde início da pandemia

As autoridades sanitárias do Irão anunciaram hoje a morte de 162 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais elevado de vítimas mortais da doença num só dia registado no país desde o início da pandemia.

Até ao momento o número de mortos mais elevado registado num só dia no Irão tinha sido 158, no início do mês de abril.

“Este aumento é o reflexo do nosso desempenho em termos gerais: quer em relação à reabertura quer no que diz respeito aos procedimentos sanitários”, lamentou hoje Sima Sadat Lari, porta-voz do Ministério da Saúde.

O Irão é o país do Médio Oriente mais afetado pela pandemia do novo coronavírus com 10.670 mortos e 225.205 casos de contágio.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 501 mil mortos e infetou mais de 10,16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.564 pessoas das 41.646 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Fonte: Lusa